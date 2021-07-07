На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приборы зонда Кассини-Гюйгенс во время обследования спутника Сатурна Энцелад показали, что соленые шлейфы, которые извергаются с поверхности спутника, содержат высокое количество метана, ученые считают это важным открытием, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Astronomy.

Метан считается одним из признаков жизни, поскольку его вырабатывают микробы в процессе своей жизнедеятельности. Но возможны и другие причины его возникновения.

Известно, что под твердой ледяной оболочкой Энцелада скрыт внутренний океан. На его дне могут обитать микробы-метаногены. Но их поиск чрезвычайно сложен с технической точки зрения и требует длительной подготовки.

Ученые пока не могут запустить к Энцеладу зонд и погрузиться в глубину океана. Но они нашли другой способ: математическое моделирование с использованием известных переменных (процессов, которые производят метан на Земле).

"Мы хотели знать, могут ли земные микробы, которые поедают дигидроген и производят метан, объяснить удивительно большое количество метана, обнаруженное благодаря Кассини", - отметил биолог Реджис Ферриер из Аризонского университета.

Соединения, которые обнаружил в шлейфах Энцелада, включали, наряду с метаном, дигидроген и углекислый газ. Ученые проанализировали уровень этих веществ и пришли к выводу, что обилие метана было слишком высоким, чтобы быть результатом известных небиологических геохимических процессов.

Авторы заключили, что в недрах Энцелада может происходить некая загадочная активность, возможно, связанная с деятельностью микроорганизмов. Модель показала, что в океане могли возникнуть гидротермальные источники, нагревающие воду теплом недр. На Земле такие источники стали "колыбелями" жизни - там обитали археи (одноклеточные микроорганизмы), которые метаболизировали молекулярный водород и углекислый газ с образованием метана.

Ученые подчеркнули, что наличие жизни на Энцеладе пока не доказано. Но исследование указало на теоретическую возможность ее существования.-0-