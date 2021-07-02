"На стиле!" Гусь с шикарной прической стал звездой соцсетей (Фото)

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие животные привлекают внимание юзеров сети, но есть аккаунт в Instagram, который выделяется на фоне остальных.

Мужчина из США является хозяином нескольких уток, однако держит он их в качестве домашних животных. Все они милые и классные, но гусь по кличке Гертруда привлекает внимание и уже завоевала славу в сети.

Трехлетняя гусыня стала звездой соцсетей, а все из-за ее шикарной прически. Необычный большой гребень у птицы с рождения, после чего хозяин понял, что питомец станет очень популярен. Было достаточно одного поста в Instagram, чтобы фотография с гусем стала вирусной. После этого на страничку подписались уже свыше 15 тысяч человек, а самый популярный комментарий - "А гусыня на стиле!". -0-