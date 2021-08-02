На стиле: орангутанг примерил солнечные очки одной из посетительниц зоопарка (Видео)

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появилось забавное видео с участием одного из обитателей.

Девушка вместе с молодым человеком гуляла по зоопарку. Ее внимание привлек загон с орангутангом, который мирно отдыхал в тени. Блогерша так увлеченно следила за животным, что не заметила, как у нее с головы упала пара солнцезащитных очков.

Обезьяна подбежала к неожиданной находке и начала примерять очки. Оказалось, что ей очень идет этот атрибут, что по достоинству оценили пользователи сети. За непродолжительное время кадры с орангутангом в солнечных очках посмотрели почти 13 миллионов раз, а люди отметили, что обитатель зоопарка теперь на стиле. -0-