Набег миллиона мышей на склад с зерном запечатлели в Австралии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры одного из хозяйств в Австралии записали уникальные кадры, которыми поделились на YouTube.

Мужчина рассказал в подписи к ролику, что местные фермеры уже много лет занимаются выращиванием овса, ячменя и других культур. В прошлом году был небывалый урожай, который бережно сложили в склад, однако после пришла "мышиная чума".

В один день фермер зашел в склад с урожаем и стал свидетелем необычного явления. Миллионы мышей устроили настоящий набег на склад с зерном. Мужчина включил камеру с фонариком и грызуны бросились разбегаться в разные стороны, что только добавляет впечатлений. В комментариях люди поддержали фермеров, а также выразили свое восхищение необычными кадрами. -0-