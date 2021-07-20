Начинающий фермер собрал забавный урожай - на огород он больше ни ногой! (Фото)

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit начинающий огородник показал результат своих упорных трудов и развеселил сеть.

Мужчина решил заняться фермерством, а первым делом приступил к выращиванию морковки. Несколько месяцев он изучал все тонкости и нюансы сельского хозяйства, а после приступил к делу. Через несколько месяцев морковь была готова, а высокая ботва только радовала мужчину. Он думал, что его ждет шикарный урожай, но как же фермер заблуждался.

Когда он начал вытаскивать морковку из земли - растение было, мягко говоря, далеко от ожиданий. Размер плода не превышал длины купюры в $5. Такое фиаско расстроило мужчину и он решил, что на огород больше ни ногой. Впрочем, после публикации пост стал вирусным и за непродолжительное время собрал порядка 50 тысяч лайков. -0-

Фото Reddit