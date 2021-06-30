"Над дизайном работал Эдвард Руки-ножницы": нелепые джинсы довели до слез юзеров сети (Фото)

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователи сети наткнулись на странный предмет гардероба, на который невозможно смотреть без слез и смеха. Об этом пишет Daily Star.

Дизайнер, который остался неизвестен, опубликовал в сети фотографию своих новых джинс, которые предлагал купить по внушительной цене. На фото были запечатлены розовые брюки, имеющие вырезы и разрезы почти практически везде.

Фото DailyStar

Такое дизайнерское "решение" довело до слез юзеров сети, которые, разумеется, не удержались от шуток. "Кто сделал эти дыры? Фредди Крюгер?", "Сразу видно, что над дизайном работал Эдвард Руки-ножницы", - писали пользователи. К слову, купить нелепые джинсы в одном из интернет-магазинов предлагают за $120. -0-