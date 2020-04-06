Надежда Бабкина показала цвет, который ее очень молодит - так считают фанаты

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надежда Бабкина разместила в личном аккаунте в Instagram фото, которое очень понравилось подписчикам.

На нем певица выглядит молодо и свежо. Она одета в синий пиджак, из украшений - массивные серьги. У нее также эффектный макияж с ярко-красной помадой. Фолловеры посчитали, что этот синий цвет ее сильно молодит. Они сделали Бабкиной множество комплиментов, пожелав всегда оставаться в такой же прекрасной форме. А еще - почаще выбирать одежду этого цвета.-0-