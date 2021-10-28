Надежда Бабкина разместила в Instagram архивные кадры почти полувековой давности

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Надежда Бабкина представила своим подписчикам интересный пост.

Звезда решила вспомнить прошлое и обнаружила у себя несколько архивных кадров из 1974 года. На фото запечатлен ансамбль "Русская песня", в котором выступала и сама Надежда Бабкина. В подписи к посту артистка поделилась историей создания коллектива, а также рассказала, как она стала руководителем. "В октябре 1974 года мы с девчонками из общежития устроили очередные посиделки и кто-то предложил организовать ансамбль: "Надька, будешь руководителем!", - говорится в подписи к посту.

Пользователи сети были очарованы красотой Надежды Бабкиной, а также выразили массу поздравлений в комментариях. -0-