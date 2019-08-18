Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 69-летняя Надежда Бабкина разместила в своем личном Instagram-аккаунте свежее фото с 39-летним мужем Евгением Гором.
Этот снимок вызвал ажиотаж среди поклонников звезды. Подписчики Бабкиной отметились положительными комментариями по поводу внешнего вида певицы. Например, многие написали, что она выглядит значительно моложе супруга.-0-
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