Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 69-летняя Надежда Бабкина разместила в своем личном Instagram-аккаунте свежее фото с 39-летним мужем Евгением Гором.

Этот снимок вызвал ажиотаж среди поклонников звезды. Подписчики Бабкиной отметились положительными комментариями по поводу внешнего вида певицы. Например, многие написали, что она выглядит значительно моложе супруга.-0-

Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной