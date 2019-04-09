Надежда Бабкина удивила выбором наряда

9 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Надежда Бабкина поделилась в своем Instagram-аккаунте новым фото. На нем народная артистка продемонстрировала новый лук. Бабкина выбрала контрастное платье и подписала фото: "Настроение - отличное, весеннее!"

Поклонники посоветовали певице продолжать эксперименты с нарядами. Также многие отметили, что Бабкина выглядит свежо и молодо. Нашлись и те, кто посчитал, что выбор массивных украшений смотрится нелепо.-0-

Фото из Instagram-аккаунта