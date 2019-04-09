Надежда Бабкина удивила выбором наряда

9 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Надежда Бабкина поделилась в своем Instagram-аккаунте новым фото. На нем народная артистка продемонстрировала новый лук. Бабкина выбрала контрастное платье и подписала фото: "Настроение - отличное, весеннее!"
Поклонники посоветовали певице продолжать эксперименты с нарядами. Также многие отметили, что Бабкина выглядит свежо и молодо. Нашлись и те, кто посчитал, что выбор массивных украшений смотрится нелепо.-0-
Фото из Instagram-аккаунта
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.396 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN