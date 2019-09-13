Надежда Грановская показала свою естественную красоту

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Надежда Грановская удивила своих поклонников, разметив в Instagram селфи без макияжа.

Фолловеры 37-летней звезды привыкли видеть ее в красивых нарядах и с ярким макияжем, однако Надежда Грановская решила поразить поклонников и опубликовала в сети снимок, на котором она предстала без единой капли косметики.

Поклонники знаменитости были приятно удивлены. Многие поделились в комментариях к посту своим мнением, что Надежда и без косметики выглядит очень эффектно. Кто-то, в свою очередь, был рад наконец-то увидеть естественную красоту, после всех пластиковых кукол.

Пост в Instagram Надежды Грановской уже собрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. -0-