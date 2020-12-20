Надежду Бабкину раскритиковали в сети из-за несуразного снимка в лифте

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась в Instagram новым постом, который вызвал шквал критики.

Знаменитость на странице в социальной сети представила фолловерам фотографию из лифта, которая и стала предметом критики. Надежда Бабкина удобно расположилась на полу, а подпись к посту гласит: "К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя".

Пользователи сети раскритиковали артистку за слишком несуразную позу, которая никак не соответствует 70-летней знаменитости. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Надежду Бабкину в комментариях. Они отметили ее красоту и настроение. Разумеется, пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-