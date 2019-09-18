Надежду Бабкину заподозрили в очередной пластике

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская звезда Надежда Бабкина поделилась в Instagram новым снимком, который всколыхнул социальные сети.

Артистка тщательно следит за своей внешностью, в том числе прибегая к пластическим операциям. Фолловеры звезды заподозрили Надежду Бабкину в очередном медицинском вмешательстве.

Новый образ Надежды Бабкиной вызвал негодование среди ее подписчиков. Яркий наряд на свежем снимке отвлекает внимание, но не на столько, чтобы поклонники певицы не заметили ее странное лицо. Многие в комментариях посчитали, что лицом звезды что-то не так и это последствия после очередной подтяжки лица.

В свою очередь Надежда Бабкина никак не комментирует предположения поклонников. Они считают, что операция прошла неудачно. "Опять что-то с собой сделала", "Не лицо, а маска", "Господи, ее лицо сейчас лопнет","Скоро Бабкину будем узнавать только по голосу", "Что с лицом, ведь это еще хуже подчеркивает возраст", "От прежней Бабкиной уже ничего нет", - написали в комментариях фолловеры Надежды Бабкиной. -0-