Надя Дорофеева очаровала поклонников своим видом после схватки с Брежневой

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram новым снимком, который очаровал поклонников звезды.

В посте артистка показала результат своего преображения, после прямого эфира с Верой Брежневой. Две знаменитые артистки устроили мейкап-батл. Они показали своей многомиллионной армии поклонников в режиме реального времени, как преобразиться с помощью косметики.

Видео также появилось на странице Нади Дорофеевой. Преображение звезды вызвало бурную реакцию в сети, что фанаты поспешили высказать в комментариях под постом. Поклонники отметили красоту знаменитости: "Это волшебно", "Неземная", "Очень красивая".-0-