Надя Дорофеева очаровала Instagram своей красотой в красном купальнике

Надя Дорофеева. Фото из Instagram
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева восхитила Instagram, когда разместила свежий кадр у себя на странице.
Артистка решила поделиться снимком, который "заряжен на продолжение лета". Для этого Надя Дорофеева примерила закрытый красный купальник, который выгодно подчеркнул стройную фигуру певицы. После знаменитость заняла любопытную позу, сделавшая акцент на длинных ногах артистки.
Разумеется, впечатляющий кадр не остался без внимания пользователей сети, которые были очарованы красотой Нади Дорофеевой. Люди быстро оставили массу хвалебных комментариев и огромное число лайков. -0-