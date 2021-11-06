Надя Дорофеева похвасталась своей красотой в бикини и заворожила Instagram

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украиснкая певица Надя Дорофеева недавно представила в Instagram новый снимок, который она опубликовала в сторис.

Артистка выкроила минутку, чтобы отдохнуть на курорте и не упустила шанса похвастаться своей красотой в соцсети. Для этого Надя Дорофеева перед выходом на пляж успела сделать небольшой ролик перед зеркалом, где предстала в соблазнительном розовом бикини, белых коротких шортах и с бейсболкой на голове.

Красота Нади Дорофеевой оказалась бесспорной, что в комментариях к другим записям отметили многочисленные поклонники звезды. Под фото появилась масса восторженных отзывов и огромное число комплиментов в адрес певицы. -0-