Надя Дорофеева порадовала поклонников очень пикантным откровением

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Надя Дорофеева представила в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров.

Артистка решила отметить всемирный день бюстгальтера и разместила в соцсети соответствующий кадр. Певица примерила бежевый корсет с внушительным декольте, что от души порадовало поклонников звезды, однако остальные оказались еще в большем изумлении, ведь Надя Дорофеева сделала пикантное откровение.

Как оказалось, знаменитость долгое время прячет шрам у себя на груди, замазывая его тональным кремом или скрывая под соответствующим нарядом. Разумеется, этот факт впечатлил подписчиков Нади Дорофеевой, однако юзеры поддержали девушку и завалил комментарии огромным числом восхищенных комментариев. -0-