Надя Дорофеева превратилась в Малефисенту – фото впечатлило многих!

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила всех своих многочисленных поклонников, когда представила в Instagram необычный кадр.

Артистка готовилась к вечеринке, а свой образ для праздника представила в сторис. Организаторы решили устроить некое демоническое представление, поэтому все гости примерили необычные наряды. Впрочем, Надя Дорофеева выделилась, ведь она превратилась в настоящую Малефисенту.

Певица сделала потрясающий и соблазнительный образ, но больше всего в глаза бросаются черные рога и красные сапоги. Необычный образ оценили юзеры, которые были впечатлены увиденным. Они в комментариях к другим записям отметили, что Надя Дорофеева выглядит потрясающе и оценили по достоинству красоту звезды.-0-