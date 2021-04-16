Надя Дорофеева в черно-белом наряде сорвала овации в Instagram

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram новыми кадрами и восхитила сеть.

Артистка показал свой образ, в котором она появилась на съемках одного из шоу. Для выхода на площадку Надя Дорофеева примерила впечатляющий черно-белый наряд, состоящий из топа и короткой юбки с замысловатым узором. Дополнила певица образ шляпкой, перчатками и пиджаком в таком же стиле.

Внешний вид пришелся по вкусу многочисленным подписчикам Нади Дорофеевой, а ее привлекательный наряд сорвал овации в комментариях. За непродолжительное время под постом появилась масса восторженных отзывов, а также сотни тысяч лайков. -0-