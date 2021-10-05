Надя Дорофеева в коротких шортах покрасовалась перед камерой и сделал признание

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева представила в Instagram новый пост, который привлек внимание многих подписчиков.

Артистка показал несколько снимков со своей недавней прогулки по городу, для которой она выбрала соблазнительный наряд. Певица Надя Дорофеева примерила короткие шорты кислотного цвета и такую же кофточку. Дополнили образ высокие сапоги, которые и стали заключительным атрибутом соблазнительного наряда артистки.

Впрочем, помимо красоты Нади Дорофеевой, внимание людей пост привлек еще и подписью, где знаменитость сделал признание. "Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы еще не знаете. Я боюсь подъездов", - написала певица. Этот факт удивил многих, поэтому в комментариях разгорелась нешуточная дискуссия, которая сопровождалась массой хвалебных комментариев в адрес звезды. -0-