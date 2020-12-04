"Надо больше Ким!" Кардашьян примерила наряд со своим лицом и разочаровала фанатов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телеэкрана и бизнес-леди Ким Кардашьян представила в Instagram несколько необычных фото, которые вызвали у пользователей неоднозначную реакцию.

Звезда примерила новый облегающий наряд, который выгодно подчеркнул пышные формы Ким Кардашьян. В свою очередь, знаменитость нарвалась на гнев пользователей и разочаровала фанатов. Им не понравилось, что платье было выполнено с фотографией телезвезды.

В комментариях люди обвинили Ким в "нарциссизме" и чрезмерной "одержимости собой". Впрочем, самые преданные поклонники почти в один голос написали, что им "надо больше Ким!". -0-