Надоедливый попугай испытывает терпение кота - видео

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всегда найдется тот, кто испортит кадр или прервет сладкий сон.

В этом случае не повезло коту, который стал объектом издевательств со стороны маленького, но непоседливого волнистого попугая.

Только кот свернулся клубочком и стал отдыхать, как к нему на голову приземлился попугай. Кажется, будто птица совершенно ничего не боится, однако больше вопросов вызывает реакция кота - ее нет!

По всей видимости, кот и попугай давние друзья и "пушистый" уже привык к гиперактивной птице. Впрочем, это не мешает хозяину снимать происходящее и делиться забавными моментами с пользователями сети.-0-