"Надолго ли меня хватит?": Семенович "украшает" свой домашний режим "жаркими" фото

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович, которая перешла на домашний режим из-за коронавируса, очень скучает по сцене и хочет танцевать с поклонниками. Об этом светская львица написала в Инстаграм.

Теледива отмечает, что уже привыкла к домашнему режиму и проводить время в нерабочем ритме ей нравится. Между тем актриса переживает, что вдали от сцены и поклонников не может находиться долго. Подписчики предложили Семенович устраивать концерты онлайн, отметив, что также скучают без ее песен.

"В прямой эфир выходите с песней, домашние концерты записывайте и выкладывайте", "Так пойте Анна для нас!", "Инстаграм же есть, а мы послушаем", - пишут фолловеры.

Не оставили поклонники без внимания и фотографию артистки. Подписчики забросали Семенович комплиментами, обратив внимание на ее платье и прекрасные формы. "Душечка, тебя не узнать", "Жаркое фото", "Фото - просто огонь", "Какое платье и формы!", - оставляют комментарии подписчики. -0-