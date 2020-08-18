Наглая белка не прочь отведать банан прямо из рук человека - видео

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделилась на YouTube девушка из США.

В компании она отдыхала на участке, когда к ним во двор забралась дикая белка. Девушка по всему виду зверька поняла, что он положил взгляд на фрукт, который с таким удовольствием ела американка.

Женщина решила проверить, на сколько наглой может быть белка и предложила ей банан. Удивительно, но лесной житель оказался совсем не прочь отведать банан прямо из рук человека. Он запрыгнул на колени к девушке и стал есть фрукт, который, по всей видимости, оказался очень вкусным. -0-