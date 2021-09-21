Наглая лошадь поселилась в доме американца - еще и мышку хочет съесть! (Видео)

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили любопытные кадры, которые впечатлили юзеров.

Женщина из США запечатлела на видео своего необычного питомца, который свободно обитает у нее в доме. Кто-то подумал, что это может быть огромный кролик или крокодил, но хозяйка просто в восторге от того, что к ней в жилище наведывается лошадь.

Один из таких визитов наглой лошадки попал на видео. Животное решило проверить своих хозяев, а также с любопытством принялось изучать обстановку. Особенно ей понравился ноутбук хозяина дома, а мышка от компьютера - недосягаемое лакомство. Кадры повеселили и впечатлили юзеров, которые быстро посмотрели видео огромное число раз. -0-