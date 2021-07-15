Наглядная мощь Зевса: молния красочно ударила в Берлинскую телебашню (Видео)

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Германию обрушился мощный грозовой фронт и ливни, из-за чего во многих городах случились наводнения. Впрочем, на фоне непогоды удалось запечатлеть и потрясающие кадры. Видео разместили на YouTube.

Не обошла гроза и столицу страны Берлин. Тут тоже прошел сильный дождь, но самым красочным моментом стал удар молнии в Берлинскую телебашню. Это здание является самым высоким в Германии и устремляется вверх на 360 метров. Именно на верхушке этого здания Зевс, по всей видимости, решил продемонстрировать всю свою мощь.

Сильный разряд молнии бьет прямо в телебашню, а потом поднимается в небо и раскатывается в воздухе. Кадры получились поистине восхитительными и недаром пользователи сразу же вспомнили мифического бога. -0-