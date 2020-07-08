Наглядную разницу поколений показали в одном видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Нью-Йорка решил провести эксперимент, а результаты опубликовал в TikTok.

Молодой человек заметил одну странную особенность, о которой решил рассказать в сети. Он узнал, что разные поколения людей будут по-разному изображать разговор по телефону. Испытуемыми стали члены его семьи.

Он поочередно подходил к домашним, и просил показать разговор по телефону. Выяснилось, что люди, родившиеся в нескольких последних десятилетиях прошлого века, изобразят трубку стационарного телефона: приложат к уху кулак, оттопырив большой палец и мизинец.

В свою очередь, дети 21 века просто приложат к уху ладонь. Многие пользователи сети решили удостовериться и позже подтвердили, что, в зависимости от возраста, люди из их окружения показывают жест по-разному. Ролик быстро стал вирусным и его посмотрели почти два миллиона раз.-0-