Наглые пушистые "взломщики" попали на видео и очаровали YouTube

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США смог записать на видео интересные кадры, которые быстро привлекли внимание пользователей YouTube.

Американец проводил время дома, когда услышал странный звук. Он доносился со стороны двери, которая ведет во двор, поэтому мужчина насторожился. Автор ролика пошел посмотреть, что там происходит, и стал свидетелем необычного "взлома".

Дворовой кот и его пес-напарник своими лапами умудрились открыть дверь в дом и быстро прошмыгнули в жилище. Мужчина не стал выгонять "взломщиков", однако не упустил возможности поделиться кадрами на YouTube.-0-

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