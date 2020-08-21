Наглые вараны украли яйца крокодила на глазах у туристов - видео

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько туристов смогли запечатлеть на видео противостояние крокодила и двух варанов в национальном парке Крюгера. Видео поделились на YouTube.

Автор ролика рассказал, что они с группой отдыхали в кафе, когда в нескольких сотнях метров от них удачное место нашел крокодил, чтобы отложить яйца. Рептилия выкопала ямку и после отправилась отдыхать на солнышке.

В этот момент легкую добычу заметили двое варанов. Они решили полакомиться яйцами и стали всячески отвлекать крокодила, чтобы утащить добычу. Противостояние продолжалось несколько минут, однако командная работа варанов принесла свои плоды и один из них украл яйца крокодила. Причем, все это произошло на глазах у изумленных туристов. -0-