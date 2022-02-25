Наглый олень угостился обедом американца, который не смог противостоять такому напору (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Флориды стал героем необычного ролика, который привлек внимание юзеров YouTube.

После прогулки американец со своей супругой решил перекусить. Они нашли закусочную в живописном месте и стали наслаждаться разными вкусностями, но на их еду были планы у другого местного обитателя.

В какой-то момент рядом с парой появился наглый олень, который не знал, что такое скромность. Животное спокойно подошло к американцу и стало изучать его обед. Когда олень нашел то, что ему понравилось, решил сам угоститься перекусом мужчины. Впрочем, тот не мог отказать, ведь противостоять напору лесного обитателя было невозможно. Ситуация удивила всех, в том числе пользователей сети, которые посмотрели кадры внушительное число раз.-0-

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