Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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Калейдоскоп
28 января 2022, 21:36

Нагулялся! Песик развеселил YouTube своей реакцией на снег (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады недавно разместила на YouTube занятные кадры, которые очаровали пользователей сети.

Ночью в городе прошел сильный снегопад, а утром белая картина предстала перед песиком по кличке Пенни. Пушистик был очень удивлен необычным пейзажем и, конечно, захотел взглянуть поближе. Хозяйка не стала перечить питомцу и любезно открыла дверь.

Собака выбралась на снег и едва не провалилась в него. Ей хватило несколько секунд, чтобы нагуляться, ведь уже через мгновение Пенни пробиралась через белое покрывало, чтобы вновь оказаться дома. Кадры развеселили юзеров YouTube, ведь реакция песика на снег оказалась неподражаемой.-0-

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