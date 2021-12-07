Нагулялся: забавный зимний конфуз с псом повеселил YouTube (Видео)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США загрузила на YouTube забавные кадры, которые от души повеселили юзеров Сети.

Всю ночь в городе, где живет американка, шел снег, а утром она решила отправиться на прогулку со своим песиком. Тем более что на этом настаивал и сам питомец. С самого утра четвероногий расположился у двери и ждал, когда девушка ее откроет.

Сразу после этого песик мигом бросился на улицу, но очень быстро нагулялся. Оказалось, что в городе выпало очень много снега, а собака этого не учла. В какой-то момент питомец с разбегу прыгает в сугроб и пропадает там с головой. Этот момент повеселил хозяйку и юзеров, но мало кому удалось сдержать улыбку, когда песик решил для себя, что нагулялся и быстро вернулся в дом. -0-