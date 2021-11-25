Находчивый кот нашел забавный способ забираться на стол без особых усилий (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка нескольких котов из США разместила на YouTube забавное видео, которое ей удалось записать в один из вечеров.

Девушка постоянно что-то готовит, а ее питомцы всегда где-то неподалеку, ведь им может достаться вкусняшка. Впрочем, пушистик по кличке Оззи решил не дожидаться блага сверху и взял все в свои лапы.

Находчивый кот нашел забавный способ забраться на стол. В этом ему помогают полки, ручки которых создали своеобразную лесенку для питомца. Без особых усилий Оззи оказывается на столе и уже волен сам выбирать себе угощение. -0-