Найденный в гараже чайник оказался императорским

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичанин во время уборки в гараже нашел чайник и отвез его оценщику. Чайник оказался ценнейшим сосудом, принадлежавшим китайскому императору. Об этом сообщает The Mirror.

Оказалось, что пролежавший в гараже более десяти лет сосуд является кувшином для вина, вероятно, принадлежавшим китайскому императору Цяньлуну.

Мужчина отметил, что чайник привез его дедушка из Китая во во время Второй мировой войны.

Находку продадут на аукционе 24 сентября. Кувшин оценивают в 20-40 тысяч фунтов стерлингов.-0-