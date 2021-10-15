Найдено идеальное растение для каждого огородника - помидофель!

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если посмотреть на хозяйство почти любого фермера, то первым делом на грядках можно заметить разнообразные культуры, но самые популярные из них - картофель и помидор.

Непоседливые огородники устали растрачивать силы на эти растения, поэтому самый любознательный из них по имени Лютер Бербанк в начале прошлого столетия вывел нечто совершенно новое и уникальное. Ему удалось соединить в одном растении картофель и помидоры, что привело к появлению помидофеля.

Это растение можно по праву назвать идеальным решением для многих фермеров. Дело в том, что помидофель - гибрид томатов и клубней. Собирать урожай можно и сверху, и снизу, ведь на ветках у этого растения вырастают плоды, очень похожие по всем критериям на помидоры, а в земле созревает белый картофель. Неудивительно, что эта культура стала лакомым кусочком для всех бизнесменов.

В 2013 году на рынке в Великобритании появились саженцы помидофеля, что привело в восторг многих огородников. Необычное растение произвело фурор, а фермеры отмечают, что его можно считать идеальным вариантом для маленьких огородов, ну или для хозяйств, которые чуть-чуть побольше. -0-