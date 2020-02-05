Найдете ответ? В сети не смогли понять, какое животное изображено на фото

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей социальной сети Reddit разместил интересный снимок своего питомца и поставил в тупик пользователей сети.

На снимке можно увидеть непонятное четвероногое животное. Никто из юзеров не смог с первого раза понять, что это за существо.

На фотографии изображен питомец, который лежит на кровати в интересной позе. Кто-то посчитал, "что это теленок", другие решили, что "это свинья", а кто-то увидел в животном на снимке мутанта.

Фото Reddit/3Pelca

Впрочем, ответ оказался очень прост: на фото пес, который повернул голову. В итоге получилось, что нос животного стал его "ухом". -0-