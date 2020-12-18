Наконец-то нормальная еда! Кускус внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционное блюдо восточной кухни добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Al Jazeera.

В организации отметили, что такой высокой чести блюдо удостоилось за знания и практику, которые необходимы для приготовления кускуса. В ЮНЕСКО подчеркнули, что готовка этого блюда является настоящей церемонией, которой тщательно придерживаются восточные повара.

Заявка, чтобы кускусу присвоить звание нематериального культурного наследия, была отправлена в ЮНЕСКО Алжиром, Мавританией, Марокко и Тунисом, где это блюдо пользуется наибольшей популярностью. Кускус имеет множество разнообразных рецептов, но в основе всегда лежит особый способ приготовления и пшеничная крупа. -0-