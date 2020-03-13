Наоми Кэмпбелл для фотосессии выбрала обтягивающее платье и лишила поклонников дара речи

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топ-модель из Великобритании Наоми Кэмпбелл разместила в Instagram новый пост и впечатлила поклонников.

Знаменитость показала несколько кадров с ее новой фотосессии. Для съемки она выбрала обтягивающее бежевое платье и решила отказаться от нижнего белья.

49-летняя Кэмпбелл всегда поражает своими стильными нарядами, но платье с глубоким декольте и разрезом на бедре не оставило поклонникам ни единого шанса.

Подписчики модели по достоинству оценили ее работу и оставили под видео тысячи восторженных комментариев, а также сотни тысяч лайков.-0-