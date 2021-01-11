Наоми Кэмпбелл отправилась в пустыню, взяв с собой только соблазнительное бикини (Фото)

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая фотомодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в новой фотосессии, а результатом поделилась в Instagram.

Звезда модных показов выбрала для съемки необычное место, но больше всего внимания привлек ее образ. Наоми Кэмпбелл решила отправиться в пустыню, а с собой из вещей взяла только соблазнительное полосатое бикини. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру модели, а общая атмосфера снимков пришлась по вкусу юзерам сети.

Пользователи поспешили в комментариях выразить свое восхищение красотой Наоми Кэмпбелл, а также не поскупились на сотни тысяч лайков. -0-