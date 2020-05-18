Наоми Кэмпбелл показала костюм для перелетов во время пандемии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Наоми Кэмпбелл предстала перед подписчиками в защитном костюме, маске и очках. Фото она опубликовала в Instagram.

Звезда решила принять все меры предосторожности и примерила на себя полный комплект защитного костюма. В таком виде она отправилась в полет. Разумеется, такие кардинальные меры стали неожиданностью для поклонников, которые привыкли видеть Кэмпбелл в соблазнительных образах.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что никакой защитный костюм не скроет красоты супермодели. В подписи к посту знаменитость рассказала, что последние 15 лет каждый раз тщательно протирает место в самолете перед полетом, а костюм она примерила в страхе перед коронавирусом. -0-