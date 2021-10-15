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15 октября 2021, 15:25

Наоми Кэмпбелл примерила стильный образ для модного журнала, а после разделась (Видео)

Наоми Кэмпбелл. Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл. Фото из Instagram

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Наоми Кэмпбэлл согласилась на предложение модного дома Alexander McQueen и приняла участие в показе, примерив стильный наряд. Кадрами звезда поделилась в Instagram.

Модель для выхода на модный подиум выбрала стильный черный наряд с пышной юбкой и оригинальным пиджаком. Образ Наоми Кэмпбелл получился впечатляющим и очаровал многих, но поклонники оказались в полном восторге, когда модель после разделась.

Девушка снялась топлес в темных колготках со стразами, прикрывая рукой свою грудь. Эти пикантные кадры не оставили поклонников Наоми Кэмпбелл равнодушными, поэтому снимки быстро собрали множество лайков и комментариев. -0-

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