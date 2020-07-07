Наоми Кэмпбелл с трудом узнали на новом фото в Instagram

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал у фолловеров неоднозначную реакцию.

Популярная звезда модных подиумов сделал воскресное селфи, однако ее с трудом смогли узнать даже самые преданные поклонники. На снимке Наоми Кэмпбелл запечатлена дома в черном платье, а на голове у нее повязка того же цвета.

В комментариях многие юзеры отметили, что модель на фото не похожа на себя. Другие, напротив, не смогли сдержать восхищения и оставили в комментариях множество восторженных отзывов. За сутки пост собрал сотни тысяч лайков и почти две тысячи разнообразных комментариев. -0-