Наоми Кэмпбелл восхитила Instagram своим нежным и соблазнительным образом

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, который пришелся по вкусу юзерам.

Звезда модных подиумов продемонстрировала широкой аудитории один кадр из фотосессии для журнала Vogue. Для съемки Наоми Кэмпбелл выбрала нежное обтягивающее платье белого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру модели и прекрасно гармонирует с ее природной красотой.

Разумеется, кадр вызвал массу эмоций у фолловеров знаменитости, которые не оставили его без внимания. За непродолжительное время пост собрал десятки тысяч лайков и множество комментариев. -0-