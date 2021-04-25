Наперегонки? Медведь погнался за велосипедистом в США (Видео)

Фото GoodFon

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Facebook появились интригующие кадры, которые привлекли внимание юзеров. Камеры на дроне, который снимал природу в американском городе Уайтфиш, смогли записать опасный момент. Местный велосипедист решил прокатиться по горным лесным тропкам. Поездка была спокойной, но приобрела совсем другой оборот, когда из чащи вышел черный медведь. Велосипедист заметил хищника и "добавил газу" на дороге, которая огибает горный склон. По всей видимости, медведь воспринял ускорение мужчины как вызов и погнался за местным жителем, однако сжульничал и устремился по прямой. Участники погони скрылись за склоном, поэтому неизвестно, чем все закончилось. В подписи к ролику просветили людей, что с животным и человеком все нормально. "Короткое напоминание, что Монтана - это вам не Диснейленд", - добавил автор видео. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!