На редкость смекалистые коты догадались сами, как могут помочь хозяину – видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина выстроил в виде лабиринта деревянные бруски и привел их в действие по "принципу домино". В этом ему помогли его питомцы.

Два кота с интересом наблюдали, как одна деревяшка толкает другую, что провоцирует падение каждого следующего элемента. Во время происходящего цепная реакция несколько раз останавливалась. Для продолжения падения "домино" требовалась помощь животных. За оказанное содействие котов ждал приятный сюрприз – угощение любимым лакомством.

Подписчики канала пришли в восторг от увиденного. Ролик собрал пол миллиона лайков и более миллиона просмотров.-0-