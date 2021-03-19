Наряд Бейонсе для награждения восхитил Instagram

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бейонсе поделилась в Instagram несколькими кадрами, который впечатлили юзеров.

Артистка недавно посетила музыкальную премию "Грэмми", где примерила несколько восхитительных нарядов. Бейонсе предпочла короткое кожаное платье, которое подчеркнуло красоту певицы. Дополнили образ селебрити перчатки и массивные серьги.

После Бейонсе приоделась в закрытое обтягивающее платье, выполненное в металлическом стиле. Образ получился впечатляющим. Неудивительно, что пост быстро собрал более 3,6 миллионов лайков. -0-