Наряд дочери Трампа сравнили со шторкой из ванны и высмеяли в сети

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь президента США Иванка Трамп подверглась критике со стороны пользователей сети после публикации фото в наряде за десятки тысяч долларов. Об этом сообщает DailyMail.

Иванка Трамп выбрала для поездки на запуск ракеты Falcon 9 миди-платье на бретельках с красочным принтом в виде желтого цветка, однако юзеры Instagram сравнили наряд со шторкой из ванны.

Пользователи высмеяли образ Иванки и оставили множество комментариев: "Она опять надела мою шторку, которая висит в ванной", "Что у нее на платье? Похоже на рвоту", "Так вот куда пропала моя шторка из ванны".

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что девушка выглядит очень красиво и нежно, чем и поделились в комментариях.-0-