Наряд Натальи Подольской вызвал бурные споры в сети

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская и российская певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram свежее фото, где предстала перед фанатами и подписчиками в стильном образе.

Артистка примерила короткое серебристое платье с одним рукавом и дополнила образ сапогами гармошкой. Мнения по поводу наряда 37-летней певицы разделились и в комментариях под постом начался нешуточный спор.

Одни считают, что Наталья Подольская выглядит прекрасно и очень женственно. Другие, в свою очередь, отметили, что образ певицы вульгарный и неестественный.

Спор разгорелся нешуточный и подписчики продолжают обсуждение. Фотография собрала почти два десятка разнообразных комментариев и почти 15 тысяч лайков. -0-