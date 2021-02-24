Наряд Валерии к 23 февраля озадачил Instagram

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерии опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал разные чувства у фолловеров звезды.

Знаменитая певица решила поздравить всех мужчин с праздником и представила на всеобщее обозрение новый снимок. Артистка примерила короткую юбку с пиджаком черно-болотного цвета. Впрочем, больше всего приковала внимание пилотка Валерии. Многие заметили, что она имеет форму, как у польских военных. Некоторым показалось, что головной убор похож на пилотку немецких солдат.

Красота 41-летней артистки перебила все подозрения. В комментариях люди отметили прекрасный внешний вид Валерии и завалили пост десятками тысяч лайков. -0-