Наркоторговец заснул на телефоне и случайно вызвал полицию, которая его задержала

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай небывалого невезения произошел с парнем в Германии. Об этом сообщает Daily Mail.

Четвертого сентября в службу спасения страны поступил звонок. Около часа ночи диспетчеры ответили на вызов, где слышали только храп и стоны. Тогда они отправили по адресу, предварительно отследив звонок, полицейских, которые сделали неожиданное открытие.

Правоохранители обнаружили наркоторговца. Молодой человек уснул на телефоне и случайно вызвал полицию. Сосед парня открыл дверь сотрудникам и они сразу же почувствовали в жилище сильный запах конопли. Они разбудили мужчину, который был очень удивлен полицейским. Он настаивал на том, что не обращался за помощью, однако позже в списке вызовов обнаружил звонок в экстренные службы.

Фото Daily Mail

В итоге полицейские изъяли около килограмма наркотика, а также крупную сумму денег. Парней задержали и подозревают в продаже зелья. Им грозит уголовное наказание, но на время расследования их выпустили из-под стражи под залог. -0-